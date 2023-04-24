Карпукас высказался о результате дерби ЦСКА - «Локомотив»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о результате поединка против ЦСКА в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Столичное дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

«Были приличные скорости. На результат повлияло удаление. Считаю, что результат для нас в итоге положительный. Учитывая то, как развивалась игра. Все молодцы», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

После этого поединка «Локомотив» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче «железнодорожники» на своем поле примут подмосковные «Химки». Встреча состоится в воскресенье, 30 апреля.