Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью 1:1 в матче 24-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив», а также ответил ещё на ряд вопросов.

- Почему ЦСКА упустил победу?

- Потому что надо было дожимать «Локомотив». Имея то преимущество, играя в большинстве, забивать второй мяч. И более собранно играть в обороне. Возможно, нужно было менять Дивеева, когда он получил повреждение. Немного расслабились, потеряли концентрацию – поэтому и пропустили ответный мяч. До этого Погостнов ещё имел момент, то есть уже звонок был. Ну а «Локомотив» молодцы, что до конца играли, не опустили руки и вырвали ничью. Начали они неплохо. Пиняев имел момент, когда попал в штангу. Потом он получил травму, плюс удаление, ещё Глушенков не лучший матч свой провёл. Многое в совокупности было не в пользу «Локомотива», но всё равно они набрали одно очко.

- Почему в этом туре так много пенальти?

- Я думаю, это вопрос уже к арбитрам. Для зрителей интересно, когда много пенальти и счета такие. За свои решения отвечают сами судьи.

- «Торпедо» ещё может избежать вылета?

- Пока теоретически шансы остаются, может. Но естественно,

что после поражения от «Химок» их меньше.

- «Краснодар» зацепится за очки в гостях у «Спартака»?

- Один «Краснодар» сегодня с «Кубанью» уже зацепился в Первой лиге. Значит, и другой завтра по крайне мере будет пытаться цепляться.

- Фаворит есть?

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- Думаю, нет. Здесь тоже такое дерби. Шансы 50 на 50. Как и в матче ЦСКА – «Локомотив» шансы были равны.

- «Спартак» идёт на третьем месте, а «Краснодар» на седьмом.

- Это не имеет значения. «Локомотив» тоже в не в первой пятёрке, а в меньшинстве сыграл 1:1. Это всё так, на бумаге. А на футбольном поле шансы равны.