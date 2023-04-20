Ринат Билялетдинов озвучил задачи молодёжной команды «Химок»

Известный специалист Ринат Билялетдинов провёл один матч у руля «Химок» в качестве исполняющего обязанности главного тренера и уступил свою должность Андрею Талалаеву. Билялетдинов в итоге возглавил молодёжную команду «Химок» из второй лиги.

«Задачи озвучены серьёзные – подготовить из молодёжной команды пополнение в главную команду. Не просто так, чтобы в тренировках участвовали, не ломая тренировочный процесс, а именно — стали игроками основного состава», — приводят слова Билялетдинова после нового назначения «Вести Подмосковья».

В штаб Ринат Билялетдинов вошли Евгений Бондаренко, Владимир Пачко и Валерий Макиев.