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Ринат Билялетдинов озвучил задачи молодёжной команды «Химок»

20 Апреля 2023 • 13:44 Комментировать

Известный специалист Ринат Билялетдинов провёл один матч у руля «Химок» в качестве исполняющего обязанности главного тренера и уступил свою должность Андрею Талалаеву. Билялетдинов в итоге возглавил молодёжную команду «Химок» из второй лиги.

«Задачи озвучены серьёзные – подготовить из молодёжной команды пополнение в главную команду. Не просто так, чтобы в тренировках участвовали, не ломая тренировочный процесс, а именно — стали игроками основного состава», — приводят слова Билялетдинова после нового назначения «Вести Подмосковья».

В штаб Ринат Билялетдинов вошли Евгений Бондаренко, Владимир Пачко и Валерий Макиев.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Ринат Билялетдинов
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