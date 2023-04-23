Кокорин дважды не смог забить пенальти в матче «Ариса» с АПОЭЛом

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин не смог реализовать пенальти в матче 31-го тура чемпионата Кипра с АПОЭЛом.

В начале второго тайма 32-летний Кокорин заработал одиннадцатиметровый удар и сам пошел его пробивать. Однако голкипер АПОЭЛа смог справиться с ударом нападающего. Спустя мгновение арбитр встречи попросил перебить пенальти, потому что игроки гостей до удара вбежали в штрафную площадь, но и со второй попытки Кокорин не смог переиграть вратаря.

В текущем сезоне футболист принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров и на данный момент забил 11 голов, а также стал автором шести результативных передач.