Ринат Билялетдинов продолжит карьеру в молодёжных «Химках»

В апреле в «Химках» в очередной раз сменился главный тренер, при этом Ринат Билялетдинов успел провести всего один матч в РПЛ у руля подмосковной команды, и его заменил Андрей Талалаев, подписавший контракт с клубом сразу на пять лет.

Чем же будет дальше заниматься Ринат Саярович? Как сообщают «Вести Подмосковья», опытный специалист возглавил молодёжную команду «Химок», которая играет во второй лиге. Там резервисты заняли седьмое место из 12 участников основного турнира. Им предстоит побороться за выживание с другими представителями нижней части таблицы.

Билялетдинов тренирует с 1995 года, возглавлял МИФИ, молодежку «Локомотива», «Рубин», «СКА-Хабаровск», «Олимп», «Олимп-Долгопрудный», «Аврору» и «Нэфис».