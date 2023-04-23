Нобоа — о голе «Ахмата»: «Удивился, когда мне сказали, что это не фол»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о моменте с пропущенным голом команды в матче 24-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«Во время забитого мяча «Ахмата» на мне был фол. Для меня это фол, но я не судья. Есть VAR, они там принимают решения, но я удивился, когда мне сказали, что это не фол», — заявил Нобоа «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 38-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и стал автором двух результативных передач.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 24 игры. В следующем туре южане встретятся с «Торпедо» (30 апреля).