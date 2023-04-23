«Ахмат» и ЦСКА - лидеры по наименьшему количеству пропущенных мячей после возобновления чемпионата

В матче двадцать четвертого тура российского чемпионата грозненскому «Ахмату» удалось добыть победу над «Cочи», которая, как выяснилось, стала первой за все время противостояния этих клубов.

Выиграл «Ахмат» с минимальным преимуществом, сумев сохранить свои ворота сухими. С момента возобновления чемпионата России в начале марта «Ахмат», наряду с ЦСКА, является командой, которая пропустила меньше всего мячей за указанный период - лишь по три.

Любопытно, что в следующем, двадцать пятом туре РПЛ «Ахмат» сыграет как раз с ЦСКА, это будет в следующую субботу, двадцать девятого апреля.