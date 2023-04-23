​«Ахмат» впервые обыграл «Сочи» в РПЛ

В матче двадцать четвертого тура российского чемпионата грозненскому «Ахмату» улыбнулась удача - команда набрала три очка, обыграв «Сочи». Как оказалось, это была первая победа «Ахмата» над «Сочи» в рамках чемпионата России.

До этого команды провели семь матчей, и лишь раз, в июне 2020 года, «Ахмату» удалось сыграть вничью, а остальные шесть матчей грозненская команда проиграла И вот сейчас она одержала первую победу над этим соперником.

В следующем туре российской Премьер-лиги «Ахмат» снова сыграет дома, на сей раз с ЦСКА. Это случится двадцать девятого апреля, в субботу.