В «Оренбурге» сообщили, что не планируют подписывать Ондуа

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании бывшего полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа.

«Нам предлагали Ондуа в зимнее трансферное окно, но ничего конкретного не было - нам не был нужен игрок на данную позицию. Думаю, летом к его кандидатуре возвращаться не будем, приоритеты другие», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее немецкий клуб расторг трудовой договор с 27-летним футболистом. По словам самого Ондуа, это произошло из-за наличия у него российского гражданства.

В текущем сезоне хавбек принял участие в двух матчах второй Бундеслиги и не отметился результативными действиями.