Ташуев: «Игра очень нервозная, ребята понимают ответственность»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (1:0).

- «Ахмат» ни разу не выигрывал у «Сочи». Мотивационным было еще и то, что эту ситуацию еще надо было переломить. Мы, конечно, хотим бороться за энные места, и три очка для нас очень важны. Поэтому игра очень нервозная, ребята понимают ответственность. Огромное желание, но на желании и ошибки случаются, мы сами видим. Мы за счет того, что у нас хорошая обойма в том числе молодых ребят, освежили, смогли додавить и переиграли соперника по моментам.

- Нене сегодня наконец-то дебютировал за команду. Насколько им довольны? Наверное, порадовало то, что вышедшие на замену не только освежили игру, а именно принесли результат? Тот же шикарный удар Ильина, мог еще забивать после передачи Агаларова.

- Есть неправильное выражение «освежили», а правильно, что внесли свою лепту. У нас очень хороший резерв, а основные футболисты, которые не выходят на поле, готовы в любой момент помочь. Они сделали свою работу и внесли лепту в успех.