Хохлов: «Ахмат» свой момент поймал, чего не удалось нам»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ахматом» (0:1).

- Тяжелая игра, как я в начале говорил. Обе команды, в принципе, проявляли настрой с самых первых минут, и было понятно, что может один эпизод решить весь исход матча. Я не могу сказать, что мы заслуживали поражения, и хорошие моменты были. Комбинировали, да, где-то игра на встречных курсах была. Тем не менее, «Ахмат» свой момент поймал, чего не удалось нам.

- Сегодня в составе «Сочи» дебютировал Мигель Сильвейра. Насколько вы довольны тем, что он показал на поле?

- Доволен или не доволен, наверное, нужно проанализировать в более спокойной обстановке. Наверное, не совсем доволен, но опять же много факторов. Он не проходил предсезонные сборы с нами, не в игровом тонусе. Наверное, через игры придется как-то набирать. Понятно, что рассчитывали, что замены нас усилят, чего не произошло.