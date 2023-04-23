Тимофеев: «Считаю, выиграли по делу, практически ничего не дали создать «Сочи»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Сочи» (1:0) Артём Тимофеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Эмоции, конечно, положительные, никогда не выигрывали в Премьер-лиге у «Сочи», вдвойне приятно, прервали эту традицию, так скажем. Эмоции на высоте, положительные, рады победе.

- Первый тайм получился таким событийным, «Ахмату» забили, не засчитали, «Ахмат» забил - не засчитали. Насколько это психологически влияло на команду?

- Да, наверное, это нас только подстегивало двигаться вперед, еще сильнее давить. Я считаю, должны выигрывать и выиграли по делу, практически ничего не дали создать «Сочи», если не считать там отмененный гол, где также была наша ошибка. А так в целом выиграли по делу.

- Мы знаем, сейчас праздник в республике. Было желание поздравить болельщиков?

- Да, конечно, мы говорили перед игрой, что нужно болельщикам подарить красивый футбол и победу. Это было в голове, мы старались.