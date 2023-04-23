Петржела: «Мостовому уже поздно в тренеры»

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела считает, что Александру Мостовому уже не следует даже помышлять о начале тренерской карьеры, по его словам, сейчас это слишком поздно. Современный футбол, считает Петржела, ушел слишком далеко от представлений Мостового о нем, ведь его игровая карьера протекала в конце прошлого столетия.

- Я думаю, что уже слишком поздно. Методы тренировок постоянно развиваются и модернизируются. Ему стоило это сделать сразу после завершения свой игровой карьеры, а сейчас уже поздно, - цитирует слова Петржелы «РБ Спорт».

Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году.