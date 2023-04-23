Хохлов проиграл и второе южное дерби: «Сочи» уступил «Ахмату», пропустив в концовке

«Ахмат» и «Сочи» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 24-го тура РПЛ состоялся 23 апреля на стадионе «Ахмат Арена».

Второе подряд южное дерби играет Дмитрий Хохлов, возглавивший «Сочи» после резкого ухода Курбана Бердыева. Дебют испортил «Краснодар», обыгравший «барсов» со счётом 2:0, теперь в соперниках был грозненский «Ахмат» Сергея Ташуева, который отлично себя чувствует в последнее время. Вот уже четыре матча без поражений – чередует победы и ничьи.

Гости начали резво, даже удивили шикарной комбинацией: Жоаозиньо забросил, а Джорджевич ударом в касание перекинул голкипера, но забрался Лука в небольшой офсайд, поэтому гол «Сочи» не засчитали. «Ахмат» же принял тревожный звоночек и стал просто давить «барсов», особенно усердствуя на угловых ударах.

Непонятно как защищались гости на стандартах, но почти каждый корнер нёс нереальную угрозу. Семёнов бил из убойной позиции, Конате с Хариным пытались добить – спасал вратарь, подставлялись защитники. И это только один угловой. Нижич бил после подачи, направляя мяч под перекладину, но Адамов в кошачьем прыжке мяч перевёл на ещё один корнер. С него отличился-таки Антон Швец, с метра пробивший по пустым воротам, однако гол этот засчитан не был. Арбитр посмотрел повтор и увидел нарушение правил всё того же Нижича, сблокировавшего голкипера.

На этот аттракцион невиданной щедрости ответил Джорджевич, который мог забить и в конце тайма. Тимофеев отдал ужасающий пас назад, выведя Луку точно на Шелию, однако голкипер выручил «Ахмат», удар парировав. Грознецы отвечали в своём стиле: Лечи Садулаев подаёт от угла поля, Зоран Нижич выскакивает из-за спин защитников и бьёт с шести метров, попадая в руки Денису Адамову.

Видимо, обмен ударами, нереализованные моменты и незасчитанные голы так вымотали соперников, что на концовку у них сил просто не осталось. Тренеры пачками (Ташуев все 5 сделал за 15 минут) производили замены, но это только убивало темп игры. Катился матч к нулевой ничьей, но за четыре минуты до конца основного времени «Ахмат» всё же забил. Тимофеев в жёсткой борьбе с Нобоа успел откинуть мяч на Ильина, а тот вдруг шарахнул с 25 метров, попав аккурат под штангу – 1:0.

Дмитрий Хохлов проиграл второе кряду южное дерби. После «Краснодара» его «Сочи» переиграл и грозненский «Ахмат».