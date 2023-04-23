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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов проиграл и второе южное дерби: «Сочи» уступил «Ахмату», пропустив в концовке

23 Апреля 2023 • 18:25 Комментировать (2)
Ахмат
1:0
Сочи
окончен

«Ахмат» и «Сочи» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 24-го тура РПЛ состоялся 23 апреля на стадионе «Ахмат Арена».

Протокол игры  
Ахмат1:0Сочи
(1:0) Ильин Владимир86'  
Шелия ГиоргиУциев Ризван 76' (Тодорович Дарко ( 76') Семёнов АндрейНижич ЗоранБогосавац Мирослав  45'Тимофеев АртёмШвец АнтонСадулаев Лечи 73' (Карапузов Владислав ( 73') Бериша Бернард 73' (Ильин Владимир ( 73') Харин Евгений 63' (Гбамбле Нене ( 63') Конате Мохамед II 63' (Агаларов Гамид ( 63')
Запасные: Черняк ИльяТашаев РизванМацуев МинкаилДиванович ЗаимБыстров МаратКамилов ВладиславОпарин Михаил
Адамов ДенисЮрганов ИгорьДркушич ВаняТерехов Сергей  20'Маргасов ТимофейКравцов КириллЮсупов Артур 71' (Бурмистров Никита ( 71') Нобоа КристианМакарчук Артём 76' (Заика Кирилл ( 76') Джорджевич Лука 82' (Мелкадзе Георгий ( 82') Жоаозиньо 46' (Miguel Silveira dos Santos ( 46')
Запасные: Цаллагов ИбрагимДжанаев СосланСиссако МуссаМиладинович ИванМещанинов АртёмШипунов ТимофейСарвели ВладиславЗаболотный Николай
23 апреля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Второе подряд южное дерби играет Дмитрий Хохлов, возглавивший «Сочи» после резкого ухода Курбана Бердыева. Дебют испортил «Краснодар», обыгравший «барсов» со счётом 2:0, теперь в соперниках был грозненский «Ахмат» Сергея Ташуева, который отлично себя чувствует в последнее время. Вот уже четыре матча без поражений – чередует победы и ничьи.

Гости начали резво, даже удивили шикарной комбинацией: Жоаозиньо забросил, а Джорджевич ударом в касание перекинул голкипера, но забрался Лука в небольшой офсайд, поэтому гол «Сочи» не засчитали. «Ахмат» же принял тревожный звоночек и стал просто давить «барсов», особенно усердствуя на угловых ударах.

Непонятно как защищались гости на стандартах, но почти каждый корнер нёс нереальную угрозу. Семёнов бил из убойной позиции, Конате с Хариным пытались добить – спасал вратарь, подставлялись защитники. И это только один угловой. Нижич бил после подачи, направляя мяч под перекладину, но Адамов в кошачьем прыжке мяч перевёл на ещё один корнер. С него отличился-таки Антон Швец, с метра пробивший по пустым воротам, однако гол этот засчитан не был. Арбитр посмотрел повтор и увидел нарушение правил всё того же Нижича, сблокировавшего голкипера.

На этот аттракцион невиданной щедрости ответил Джорджевич, который мог забить и в конце тайма. Тимофеев отдал ужасающий пас назад, выведя Луку точно на Шелию, однако голкипер выручил «Ахмат», удар парировав. Грознецы отвечали в своём стиле: Лечи Садулаев подаёт от угла поля, Зоран Нижич выскакивает из-за спин защитников и бьёт с шести метров, попадая в руки Денису Адамову.

Видимо, обмен ударами, нереализованные моменты и незасчитанные голы так вымотали соперников, что на концовку у них сил просто не осталось. Тренеры пачками (Ташуев все 5 сделал за 15 минут) производили замены, но это только убивало темп игры. Катился матч к нулевой ничьей, но за четыре минуты до конца основного времени «Ахмат» всё же забил. Тимофеев в жёсткой борьбе с Нобоа успел откинуть мяч на Ильина, а тот вдруг шарахнул с 25 метров, попав аккурат под штангу – 1:0.

Дмитрий Хохлов проиграл второе кряду южное дерби. После «Краснодара» его «Сочи» переиграл и грозненский «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ахмат
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Комментарии (2)
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yerk
23 Апреля 2023 в 19:25
Прoгнoзы футбольных матчeй i-n-f-o-s-t-a-v-k-i-.-r-u
Cruyff
23 Апреля 2023 в 18:50
Сочинские тренерские метания до добра не доведут так можно и в ФНЛ свалиться
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