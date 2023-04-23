«Оренбург» договорился по выкупу Мансильи у «Расинга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился информацией о будущем нападающего команды Брайана Мансильи.

Напомним, 26-летний футболист принадлежит аргентинскому «Расингу», а за оренбургский клуб выступает на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Оренбург» ведет переговоры по поводу возможного выкупа игрока.

«Клубы договорились о выкупе Мансильи, согласованы личные условия. Юристы обмениваются документами. Как быстро все оформят, я пока не знаю», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мансилья принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал семь ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость аргентинца в 800 тысяч евро.