Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» договорился по выкупу Мансильи у «Расинга»

23 Апреля 2023 • 17:54 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
30.04 14:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился информацией о будущем нападающего команды Брайана Мансильи.

 Напомним, 26-летний футболист принадлежит аргентинскому «Расингу», а за оренбургский клуб выступает на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Оренбург» ведет переговоры по поводу возможного выкупа игрока.

«Клубы договорились о выкупе Мансильи, согласованы личные условия. Юристы обмениваются документами. Как быстро все оформят, я пока не знаю», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мансилья принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал семь ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость аргентинца в 800 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Расинг Оренбург Дмитрий Андреев Брайан Мансилья трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Ростов Ростов
1
3
2.47 3.45 2.90
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.80 3.50 2.50
Видео
102 мин
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
1
0
2.40 3.55 2.90
Видео
23.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.22 3.55 3.20
Видео
24.04.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
1.82 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
18:25 · Россия. Премьер-лига
Бышовец не сомневался, что «Зенит» станет чемпионом
18:22 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА озвучил состав на дерби с «Локомотивом»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – в основе «Локомотива» на дерби с ЦСКА
18:15 · Россия. Премьер-лига
Промес: Главная проблема «Спартака» - оборона, а не атака
18:06 · Россия. Премьер-лига
Промес - о матче с «Акроном»: «Не играли сразу несколько ключевых футболистов – Соболев, Николсон, Селихов, я»
18:00 · Россия. Первая лига
Кубанское дерби в Первой лиге прошло без победителя
17:59 · Россия. Премьер-лига
Промес высказался о неудачах «Спартака»
17:54 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» договорился по выкупу Мансильи у «Расинга»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Промес возвращается
17:51 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что арбитры некорректно отсудили матч «Крыльев Советов»
17:35 · Россия. Первая лига
Гаджиев рассказал, потянет ли махачкалинское «Динамо» РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «У Дзюба останется в «Локомотиве», у него нет выбора»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев уверен, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ
17:29 · Россия. Премьер-лига
Баринов сыграет с ЦСКА, несмотря на перелом
17:12 · Россия. Премьер-лига
Корниленко — о судействе в матче с «Пари НН»: «Непонятны многие решения»
Все новости
Рекомендуем