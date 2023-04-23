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«Ахмат» повёл в матче с «Сочи» после подачи углового, но ВАР отменил взятие ворот

23 Апреля 2023 • 17:06 Комментировать
Ахмат
0:0
Сочи
1 2.60 X 2.40 2 3.95
2-й тайм

В 24-м туре Премьер-лиги «Ахмат» принимает «Сочи». Первая треть поединка прошла без голевых ударов, а в итоге голевым стал корнер в исполнении грозненцев. Игроки «Ахмата» окружили вратаря соперника перед подачей. Евгений Харин со стандарта доставил мяч в район ближней штанги, где Антон Швец головой с нескольких метров отправил мяч в сетку.

Счет на пару минут стал 1:0 в пользу «Ахмата», но все же была блокировка голкипера, мяч отменен.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Сочи Ахмат
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АХМАТ СОЧИ
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