«Ахмат» повёл в матче с «Сочи» после подачи углового, но ВАР отменил взятие ворот

В 24-м туре Премьер-лиги «Ахмат» принимает «Сочи». Первая треть поединка прошла без голевых ударов, а в итоге голевым стал корнер в исполнении грозненцев. Игроки «Ахмата» окружили вратаря соперника перед подачей. Евгений Харин со стандарта доставил мяч в район ближней штанги, где Антон Швец головой с нескольких метров отправил мяч в сетку.

Счет на пару минут стал 1:0 в пользу «Ахмата», но все же была блокировка голкипера, мяч отменен.

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