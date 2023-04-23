Ташуев: «Возвращение Бериши добавит нашей команде креатива, того, чего не хватало в Воронеже»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Третий день праздника в Чеченской республике. Наверное, есть желание порадовать местных болельщиков?

- Да, я на теории говорил об этом, что у нас очень много мотивационных составляющих. И одно из тех, что сегодня праздник, и нам нужно доставить удовольствие хорошей игрой и, конечно, победой. Поэтому у нас хватает мотивации, это один из главных факторов.

- Выбыл Шатара, но сегодня возвращается в игру Бериша. Какие чувства в связи с этим? Больше радости, потому что один из лидеров вернулся, или же опять таки?

- Лучше бы не было травмы, и Шатара играл. Конечно, то, что Бериша вернулся в строй, добавляет нашей команде креатива, того, чего не хватало в Воронеже.

- «Ахмат» никогда не побеждал «Сочи», но при этом команда соперника сейчас не в лучшем состоянии. Как считаете, сейчас тот самый момент, когда можно одержать первую победу?

- Я бы не сказал, что она в плохом состоянии, все-таки подбор футболистов очень высококвалифицированный. В прошлом году этот состав стал вторым в России. Об этом не надо забывать, и играть они умеют. Если мы дадим пространство и свободу действий, то нам будет сложно. Поэтому игру мы ожидаем достаточно серьезную с сильным соперником. Наша задача - приложить максимальные усилия для того, чтобы выиграть.