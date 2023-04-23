В РФС назвали проблему судейства

Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, высказался об одной из проблем в судействе.

«Огромная проблема связана с телевизионными пенальти (одиннадцатиметровый, назначенный после просмотра VAR) - сильное или слабое касание. Это всемирная проблема. Люди говорят: «Давайте не будем назначать мелочёвку». Но когда она происходит против тебя, присылают на ЭСК семь моментов», - сказал Каманцев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Каманцев отметил, что в таких моментах мнения могут разделиться 50 на 50, поскольку восприятие у всех разное.

Стоит сказать, что в российском футболе тема судейства остаётся острой. Практически после каждого тура Премьер-лиги есть обсуждаемые судейские решения.