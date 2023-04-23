Дьяков считает, что «Ростов» заслуженно одолел «Урал»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал победу донского клуба над «Уралом» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Ростов» заслуженно одержал уверенную победу и продолжает борьбу за медали в чемпионате. Получится или нет - уже другой вопрос. «Ростов» выглядел предпочтительнее и реализовал свои моменты», — цитирует Дьякова Rusfootball.

После 24 туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 49 очков. Ближайшим преследователем команды Валерия Карпина является «Спартак», у которого в копилке 45 баллов.

Очное противостояние «Спартака» и «Ростова» состоится в следующем туре РПЛ. Матч пройдет 29 апреля и начнется в 19:30 по мск.