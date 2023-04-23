Хохлов: «Изучали, как играет «Ахмат», поэтому ожидаем серьезную битву»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Ваши ожидания перед этой игрой? Насколько сложный соперник «Ахмат»?

- Довольно-таки серьезный соперник. Естественно, мы настраиваемся на непростую игру, знаем и изучали, как играет команда, поэтому ожидаем серьезную битву.

- Уже вы провели с командой один матч. Пойдет ли это вам на пользу? Потому что вы точно уже понимаете, кто и в каком состоянии и как может играть.

- С командой я довольно-таки давно и прекрасно понимаю, кто в каком состоянии. Единственное, то, что было чуть больше времени для внесения каких-то корректив.