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Хохлов: «Изучали, как играет «Ахмат», поэтому ожидаем серьезную битву»

23 Апреля 2023 • 16:25 Комментировать
Ахмат
0:0
Сочи
1 2.50 X 3.30 2 2.85
1-й тайм

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Ваши ожидания перед этой игрой? Насколько сложный соперник «Ахмат»?

- Довольно-таки серьезный соперник. Естественно, мы настраиваемся на непростую игру, знаем и изучали, как играет команда, поэтому ожидаем серьезную битву.

- Уже вы провели с командой один матч. Пойдет ли это вам на пользу? Потому что вы точно уже понимаете, кто и в каком состоянии и как может играть.

- С командой я довольно-таки давно и прекрасно понимаю, кто в каком состоянии. Единственное, то, что было чуть больше времени для внесения каких-то корректив.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Сочи
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АХМАТ СОЧИ
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