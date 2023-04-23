Президент «Урала» недоволен работой арбитров в матче с «Ростовом»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе судей в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

«Считаю, судья некачественно отработал матч. Мы играли, у нас были моменты и забивали мячи. Все наши голы отменили, а мячи в наши ворота засчитали. Больше нет никаких комментариев по игре», — приводит слова Иванова Sport24.

После 24 туров «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Стоит отметить, что после продолжительной беспроигрышной серии «шмели» потерпели уже пятое поражение подряд в рамках РПЛ.

В следующем туре «Уралу» предстоит выездной матч с «Краснодаром», встреча пройдет 29 апреля в 19:00 по мск.