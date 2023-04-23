Балахнин: «Ростов» больше заслужил победу в матче с «Уралом»

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал победу «Ростова» над «Уралом» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Ростов» больше заслужил эту победу. Игра получилась непростой. Что касается второго гола Комличенко, то, конечно, он спорный. Но ВАР все посмотрел. В этом моменте надо отдать все на откуп ВАР», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 24 туров «Ростов» сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, увеличив отрыв от идущего на третьей позиции «Спартака» до четырех очков. Однако стоит отметить, что у «красно-белых» есть игра в запасе.