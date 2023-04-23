Рианчо отреагировал на желание Мостового стать тренером

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, как относится к желанию бывшего полузащитника «красно-белых» Александра Мостового получить лицензию тренера.

«Мостовому уже 54 года? Возраст — не помеха! Очень важен опыт, который он приобрел в своей игровой карьере, а этого у Александра накопилось прилично», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Ранее Мостовой заявлял, что хочет получить тренерскую лицензию, но у него нет на это денег. Экс-игрок признался, что готов принять финансовую помощь со стороны. При этом специалист отмечал, что не намерен работать в низших лигах, и хочет возглавить клуб РПЛ.