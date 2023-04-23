«Ростов» обновил рекорд чемпионатов России по пенальти

В воскресенье «Ростов» порадовал армию своих поклонников. Команда Валерия Карпина обыграла «Урал» на выезде со счётом 3:1. В концовке встречи ростовчане забили гол с одиннадцатиметровой отметки – отличился Максим Осипенко.

Таким образом, «Ростов» обновил рекорд чемпионатов России. Ранее ни одна команда за один сезон не зарабатывала 15 пенальти.

«Ростов» остаётся на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Валерия Карпина отстаёт на девять зачётных баллов.

Следующий матч Премьер-лиги «Ростов» проведёт в субботу, 29 апреля. Команда Карпина будет играть против «Спартака» на выезде.