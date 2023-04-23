«Урал» проиграл 5 последних матчей РПЛ – до этого была серия из 9 игр без поражений

Воскресную программу 24-го тура Российской премьер-лиги открывал матч между «Уралом» и «Ростовом». Команда Валерия Карпина отпраздновала гостевую победу со счётом 3:1.

Таким образом, серия «Урала» из поражений в чемпионате России достигла пяти матчей. «Шмели» уступили «Динамо» (0:1), «Зениту» (0:2), «Ахмату» (0:2), ЦСКА (1:2) и «Ростову» (1:3).

Любопытно, что ранее команда Виктора Ганчаренко выдала серию из 9 игр Премьер-лиги без поражений (6 побед, 3 ничьи).

В следующем туре Премьер-лиги «Урал», занимающий 11-е место в таблице на текущий момент, проведёт гостевой матч против «Краснодара». Игра состоится в субботу, 29 апреля.