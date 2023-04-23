Бальде: «Многие люди в Европе знают и уважают «Спартак»

Форвард «Спартака» Кейта Бальде высказался на тему матчей с «Наполи» в Лиге Европы. За неаполитанцев тогда выступал соотечественник Бальде – защитник Калиду Кулибали.

«Что Кулибали говорил про матчи? Ему было тяжело обсуждать эту тему. Мне кажется, каждый игрок «Наполи» до сих пор помнит те игры. У Калиду остались хорошие впечатления от «Спартака». Многие люди в Европе знают и уважают наш клуб», - сказал Бальде, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Спартака».

Напомним, что «Спартак» и «Наполи» пересекались на групповой стадии Лиги Европы в сезоне 2021/2022. Московская команда тогда смогла отпраздновать две победы – 2:1 дома и 3:2 на выезде.

«Наполи» сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.