Дубль Комличенко и очередной пенальти позволил «Ростову» побороть «Урал» и продолжить погоню за «Зенитом»

«Урал» и «Ростов» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 24-го тура РПЛ состоялся 23 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Воскресную программу 24-го тура РПЛ открывали в Екатеринбурге. После ударного марта попал в кризис местный «Урал», которому предстоял матч против главного преследователя «Зенита». «Ростов» в прошлом туре притормозил чемпиона, сыграв с ним по нулям, а вот команда Ганчаренко своих болельщиков давно не радовала. В чемпионате России «Урал» потерпел четыре поражения подряд.

А тут приехал «Ростов» и нанёс пятое. Грустить фанаты «шмелей» начали почти сразу. Гости без раскачки принялись атаковать. Сильянов классно отклеился от защитников, выскочил на кросс Байрамяна и ударом с лёту заставил всех вздрогнуть. Вот только мяч пролетел чуть правее створа, Помазун вряд ли спасал в этой ситуации.

Не спас Илья и на 19-й минуте, когда счёт был открыт. Осипенко вдруг решил разогнать атаку по левому краю, защитник «Ростова» на скорости оставил не у дел опекунов и прострелил. Мяч в суматохе отскочил на Комличенко, Николай опять же пробил в защитника, от которого запустилась траектория, перекинувшая Помазуна – 0:1.

Только в конце тайма проснулся «Урал». Сначала Бикфалви отмахнулся от защитника и покатил мяч на Ранджеловича, но свисток судьи случился ещё за мгновение до точного удара Лазара. А затем забил уже сам Эрик, но и этот гол отменили. Влут с помощью руки выиграл борьбу у Глебова, далее отправив Бикфалви в голевой забег, что и заметил на повторах Павел Кукуян. И если «Уралу» с отменёнными голами не везло совсем, то за «Ростов» повторы играли знатно.

На старте второго тайма Глебов пальнул по позиции Помазуна, Илья отразил на Комличенко, то добивал в пустые ворота, но на «ленточке» вроде бы успел Бевеев. Сначала арбитры решили гол не засчитывать, потом была долгая пауза на просмотр «кино» и новый вердикт – Комличенко сумел отличиться в той ситуации. 0:2 на табло и вновь начинаются атаки «Урала», но совсем без искры. Явно расстроены были футболисты Ганчаренко.

Спокойно «Ростов» сушил игру в концовке, но «Урал» всё-таки смог один гол отыграть: за 10 минут до конца матча Мишкич на ближней штанге замкнул кросс Юшина от угла поля – 1:2. Но интрига не вспыхнула, наоборот, «Ростов» успел восстановить статус-кво. Бегич наступил на ногу Байрамяну, а Максим Осипенко реализовал пенальти – 1:3. Виктор Ганчаренко снова проиграл в РПЛ, а команда Валерия Карпина продолжает преследовать «Зенит», вчера победивший московское «Динамо».