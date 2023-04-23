Бальде сравнил РПЛ в одной из топ-лиг Европы

Форвард «Спартака» Кейта Бальде дал комментарий по поводу Российской премьер-лиги. Футболист считает, что чемпионат России можно сравнить с чемпионатом Франции.

«Из всех лиг, где я успел поиграть, сравнил бы наш чемпионат с французским: много физики, мало пауз в игре. В Италии, например, мы увидим больше тактики и размеренности на поле. Хотя многое зависит от конкретной команды, в которой ты находишься», - сказал Бальде, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Спартака».

Всего за «Спартак» Кейта Бальде провёл девять матчей. В них 28-летний нападающий записал на свой счёт три гола.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 24 апреля – против «Краснодара» на своём поле. Прямо сейчас «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице.