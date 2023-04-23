Стало известно, почему Коваленко не попал в состав «Крыльев Советов»

Стала известна причина отсутствия полузащитника Александра Коваленко в стартовом составе самарских «Крыльев Советов» на поединок 24-го тура Премьер-лиги против «Пари НН».

«У Коваленко небольшое повреждение. Он есть в заявке. Пока характер травмы не понятен до конца. Но из-за этого повреждения его нет в старте», - сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.

Поединок состоится на стадионе в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Lveresult.ru.

Перед матчем хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на 12-й строчке.