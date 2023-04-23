Хубулов: «На «Химки» ничего не давит - уже нечего терять»

Форвард подмосковных «Химок Владимир Хубулов пообщался с представителями СМИ после окончания поединка против московского «Торпедо» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«На «Химки» сейчас особо ничего не давит. Нам уже нечего терять - выходим на каждую игру с максимальным настроем. Слава богу, что уже два матча получается набирать очки», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что «Химки» отпраздновали победу над «Торпедо» со счетом 4:2.

После 24 туров чемпионата России подмосковный коллектив набрал 17 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.