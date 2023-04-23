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Писарский - в атаке «Крыльев Советов» на матч с «Пари НН»

23 Апреля 2023 • 13:06 Комментировать

В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги встретятся «Пари НН» и самарские «Крылья Советов». Стали известны стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Майга, Сулейманов, Янсане.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зуев, Бабкин, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Матч состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru. Хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости находятся на 12-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Пари НН
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