Писарский - в атаке «Крыльев Советов» на матч с «Пари НН»

В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги встретятся «Пари НН» и самарские «Крылья Советов». Стали известны стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Майга, Сулейманов, Янсане.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зуев, Бабкин, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Матч состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru. Хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости находятся на 12-й строчке.