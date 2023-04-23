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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» решил, что сделает с Дзюбой

23 Апреля 2023 • 13:00 Комментировать

Столичный «Локомотив» запланировал переговоры с нападающим Артёмом Дзюбой относительного нового трудового соглашения.

Как стало известно журналистам издания «Чемпионат», боссы «железнодорожников» начнут переговоры с 34-летним футболистом после грядущего дерби с ЦСКА. Действующий контракт форварда с «Локо» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале этого года. Он перешел в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Артём провел шесть матчей, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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