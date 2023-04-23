Бальде - о Кубке России: «У «Спартака» нет времени плакать, сезон не окончен»

Форвард московского «Спартака» Кейта Бальде рассказал, как в команде отреагировали на вылет команды из Кубка России. В полуфинале Пути регионов «красно-белые» потерпели поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 1:2.

«Мы разочарованы, но нет времени плакать. Важно сконцентрироваться на подготовке к ближайшему матчу. Футболистам и болельщикам важно объединиться, чтобы выдать максимум и финишировать на хорошей ноте», - передает слова Кейта пресс-служба московского клуба.

После 23 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 45 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Ближайший матч «красно-белые» проведут против «Краснодара» на «Открытие Банк Арене».