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Бубнов рассказал, как завершится матч «Ахмат» - «Сочи»

23 Апреля 2023 • 12:27 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов высказался касательно предстоящего матча между грозненским «Ахматом» и «Сочи».

«1:0. У «Сочи» новый тренерский штаб, но результата это не дает. Раньше команда лучше контролировала мяч, действовала более самоотверженно. В Грозном сочинцам будет сложно набрать очки», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Ахмат» - «Сочи» состоится сегодня, 23 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Бубнов Сочи Ахмат
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