Бубнов рассказал, как завершится матч «Ахмат» - «Сочи»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов высказался касательно предстоящего матча между грозненским «Ахматом» и «Сочи».

«1:0. У «Сочи» новый тренерский штаб, но результата это не дает. Раньше команда лучше контролировала мяч, действовала более самоотверженно. В Грозном сочинцам будет сложно набрать очки», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Ахмат» - «Сочи» состоится сегодня, 23 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.