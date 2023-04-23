Данни: «Я очень верю в уход Малкома»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни отреагировал на новости о возможном уходе бразильского нападающего Малкома.

«Я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для «Зенита», потому что он очень хороший игрок и качественный футболист!» - приводит слова португальца издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний бразилец поучаствовал в 24 поединках, отметившись, 18 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Срок действующего контракта Малкома с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года. Его ценник – 27 миллионов евро.