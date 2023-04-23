Бышовец: «В матче ЦСКА - «Локомотив» нас ждёт зрелище»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем столичном дерби между ЦСКА и «Локомотивом» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Нас ждёт зрелище. Последние результаты обеих команд говорят о том, что зрители не будут скучать. Это дерби, поэтому шансы команд в этом матче равны», - передает слова Бышовца издание «Чемпионат».

Матч ЦСКА – «Локомотив» состоится сегодня, 23 апреля, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на страницах Liveresult.ru.