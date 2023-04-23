Дзюба ответил, как реагирует на критику

Центральный форвард Артём Дзюба, который выступает за московский «Локомотив», высказался о своих хейтерах в преддверии поединка против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Я кайфую. Тебя сначала списали, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут слабые. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой - в порядке. Злые языки всегда что‑то говорят, - передает слов нападающего «Матч ТВ».

Дерби между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 23 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба провел шесть матчей, отметившись шестью голами и четырьмя ассистами.