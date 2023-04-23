Гранат: «Зенит» был на голову сильнее «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился впечатлениями от поединка 24-го тура Премьер-лиги между «бело-голубыми» и петербургским «Зенитом». Столичный коллектив потерпел поражение со счетом 1:3.

«Зенит» был на голову сильнее «Динамо». «Зенит» можно поздравлять с чемпионством - всё уже очевидно. Во все ключевых матчах РПЛ они без шансов обыгрывают своих соперников», - передает слова Граната издание «Чемпионат».

После 24 туров чемпионата России «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Славиши Йокановича проведут против воронежского «Факела». Встреча состоится в понедельник, 28 апреля.