Игрок «Крыльев Советов» сообщил, что переходит в «Локомотив»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Артём Соколов, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Пари НН», рассказал о переходе в столичный «Локомотив» грядущим летом.

«Зимой писали, что после «Пари НН» летом окажусь в «Локомотиве»? Я думаю, что на Transfermarkt всё уже есть. Так и есть, что транзитом через «Пари НН» в «Локомотив», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Соколов принял участие в трех поединках «Пари НН», не отметившись голевыми действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 800 тысяч евро.