Карпин назвал состав «Ростова» на матч с «Уралом»

Программа матчей 24-го тура Российской премьер-лиги продолжится поединком между екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Матч состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 23 апреля, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.