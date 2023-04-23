Стефанович: «За «Торпедо» Москва и отступать нам некуда»

Форвард московского «Торпедо» Илья Стефанович поделился мнением о шансах своей команды сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Мы будем биться до конца и в каждой игре играть на победу. Сейчас нам терять нечего. За нами Москва и отступать нам некуда! Будем делать все возможное, чтобы остаться в РПЛ», - передает слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Торпедо» потерпело поражение от подмосковных «Химок» со счетом 2:4. После 24 проведенных туров «автозаводцы» с 13 набранными баллами занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.