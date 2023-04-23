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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стефанович: «За «Торпедо» Москва и отступать нам некуда»

23 Апреля 2023 • 11:02 Комментировать (1)

Форвард московского «Торпедо» Илья Стефанович поделился мнением о шансах своей команды сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Мы будем биться до конца и в каждой игре играть на победу. Сейчас нам терять нечего. За нами Москва и отступать нам некуда! Будем делать все возможное, чтобы остаться в РПЛ», - передает слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Торпедо» потерпело поражение от подмосковных «Химок» со счетом 2:4. После 24 проведенных туров «автозаводцы» с 13 набранными баллами занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Стефанович
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Апреля 2023 в 11:08
ай как пафасна.. и иде такех гуманоидав выводяц.. видаць боженька дундука умишкай-та не наградив.. А-ха-ха-ха! )))
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