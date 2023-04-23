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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «То «Спартак» плачет из-за судейства, то «Торпедо» плачет из-за пенальти» эксклюзив

23 Апреля 2023 • 11:01 Комментировать

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал большое количество пенальти в Российской премьер-лиге. В частности, накануне в трёх матчах чемпионата России были пробиты семь одиннадцатиметровых.

- Я думаю, все судейские решения в РПЛ по пенальти верные. Какие там сомнения? Я скажу так: есть правила игры в футбол, в которых чёрным по белому написано, что нарушение в свой штрафной площади – это пенальти, в том числе игра рукой в своей штрафной площади – это пенальти. Есть какие-то рекомендации ФИФА, но раньше никто не апеллировал к тому, прижатая рука или нет, дополняет она тело, расширяет его или углубляет. Таких формулировок раньше не было вообще.

В 1991 году в Новороссийске на сборах проводили товарищеский турнир – Кубок Малой Земли. В финале играли «Черноморец» Новороссийск и «Днепр» Днепропетровск, который тренировал Леонид Колтун. Я был только начинающим судьёй и в том матче поставил пять пенальти: один в ворота «Днепра» и четыре в ворота Новороссийска. «Днепр» три своих пенальти реализовал, а один – нет. Во всех случаях нарушения были, ни один тренер после игры мне ничего не сказал.

Так и в матче «Торпедо» – «Спартак» все три пенальти были справедливы. Если игроки нарушают правила в своей штрафной, что делать арбитру, кроме как не назначать пенальти? Я даже не знаю, что там можно обсуждать. Журналисты что-то раскручивают, потому что если нет горячего, им неинтересно. Какая-то вакханалия пошла вообще. То «Спартак» плачет из-за судейства, то «Торпедо» плачет из-за пенальти, пишут в КДК и так далее.

То, что спартаковцы в последнее время не забивает большинство своих пенальти, это уже другая история. Значит, они неправильно подходят к их исполнению. Бальде не забивает, а ему всё равно дают бить дальше. Есть такое футбольное правило: тому, кто пенальти заработал, нельзя его пробивать. И это не какая-то байка, а система. Почему? Потому что у игрока, против которого нарушены правила, встряхнуты лампочки, как говорится. Падение – это непривычное движение человеческого дела. Он встал на ноги, но ещё не пришёл в себя. Даже если на улице кто-то падает, ему потом требуются одна-две минуты, чтобы отряхнуться.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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