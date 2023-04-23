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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Нужно искать причину, почему игроки «Динамо» регрессируют»

23 Апреля 2023 • 10:51 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался касательно поражения «бело-голубых» от петербургского «Зенита» в матче 24-го тура Премьер-лиги. Столичный коллектив потерпел поражение со счетом 1:3.

«Во втором тайме «Зенит» контролировал игру и искал ошибки соперника, чем успешно они пользовались. Нужно искать причину, почему игроки «Динамо» регрессируют и не показывают тот футбол, который был в прошлом году», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

По итогам 24 туров чемпионата России «Динамо» набрало 39 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущего впереди ЦСКА на пять очков.

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Динамо Москва Андрей Кобелев
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