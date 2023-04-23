«Ахмат» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 24-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Сочи
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Протокол игры
Шелия Гиорги•Уциев Ризван•Семёнов Андрей•Нижич Зоран•Богосавац Мирослав•Тимофеев Артём•Швец Антон•Садулаев Лечи•Бериша Бернард•Харин Евгений•Конате Мохамед II
Адамов Денис•Юрганов Игорь•Дркушич Ваня•Терехов Сергей•Маргасов Тимофей•Кравцов Кирилл•Юсупов Артур•Нобоа Кристиан•Макарчук Артём•Джорджевич Лука•Жоаозиньо
23 апреля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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