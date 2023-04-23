«Урал» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 24-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Ростов
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Протокол игры
Помазун Илья•Кулаков Денис•Филипенко Егор•Бегич Сильвие•Бевеев Мингиян•Ранджелович Лазар•Влут Рай•Мишкич Даниэль•Сиссе Ибраима•Егорычев Андрей•Бикфалви Эрик
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Мелёхин Виктор•Осипенко Максим•Сильянов Александр•Щетинин Кирилл•Глебов Данил•Миронов Алексей•Тугарев Роман•Комличенко Николай•Байрамян Хорен
23 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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