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«Урал» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

23 Апреля 2023 • 11:30 Комментировать (1)
Урал
0:0
Ростов
1-й тайм

В 24-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Ростов».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Урал - Ростов

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Протокол игры  
Урал0:0Ростов
Помазун ИльяКулаков ДенисФилипенко ЕгорБегич СильвиеБевеев МингиянРанджелович ЛазарВлут РайМишкич ДаниэльСиссе ИбраимаЕгорычев АндрейБикфалви Эрик
Запасные: Татаринов ЕвгенийПодберёзкин ВячеславЮшин АлександрИллой-Айет ЭммерсонБаклов ОлегЦулукидзе ЛукаМамин АртёмЖелезнов ЮрийГогличидзе ЛеоСунгатулин Фаниль
Песьяков СергейЛангович АндрейМелёхин ВикторОсипенко МаксимСильянов АлександрЩетинин КириллГлебов ДанилМиронов АлексейТугарев РоманКомличенко НиколайБайрамян Хорен
Запасные: Прохин ДанилаГоленков ЕгорБочаров ПавелЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилМедведев НикитаТерентьев ДенисМельников СтепанУткин ДаниилСелява Александр
23 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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УРАЛ РОСТОВ
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Апреля 2023 в 11:57
ай колхознег супратив карпухи.. даешь пяць-пяць!.. )))
На Евро-Футболе:
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14 мин
Урал Урал
Ростов Ростов
0
0
2.47 3.45 2.90
Видео
23.04.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2.80 3.50 2.50
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23.04.23 в 16:30
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