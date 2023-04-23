Петржела оценил игру Малкома в этом сезоне

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал лидерство нападающего «сине-бело-голубых» Малкома в бомбардирской гонке Премьер-лиги.

«Малком прекрасен в этом сезоне, уже больше 20 мячей забил. Его возможный уход из клуба? Мне все равно, где играет Малком. Бразильцы играют там, кто им платят хорошо», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Во вчерашнем матче 24-го тура чемпионата России против «Динамо» Малком отметился двумя забитыми мячами. На его счету 18 голов. Бразилец опережает нидерландца Квинси Промеса на два мяча.

После 24 туров Премьер-лиги «Зенит» с 58 баллами занимает первое место в турнирной таблице.