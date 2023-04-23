Павлюченко дал прогноз на дерби ЦСКА - «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился прогнозом на поединок 24-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом».

«Определенную роль сыграет домашняя арена. ЦСКА помогут свои трибуны. Да, «Локомотив» тоже находится в хорошей форме. Но я предпочтение тут все-таки отдаю «армейцам», - передает слова Павлюченко издание Vseprosport.ru.

Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Перед этим матчем «армейцы» занимают четвертое место, а «железнодорожники» находятся на десятой позиции.