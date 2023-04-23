Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главчич: «После победы над «Торпедо» вера в спасение стала больше»

23 Апреля 2023 • 09:33 Комментировать

Полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич рассказал о настрое команды после победы над столичным «Торпедо» (4:2) в рамках 24-го тура чемпионата России.

«После победы над «Торпедо» вера в спасение стала сильнее? Стала больше. Мы показали, что умеем играть в футбол. У нас еще шесть матчей, мы хотим выигрывать и остаться в РПЛ», - приводит слова Главчича издание «Спорт-Экспресс».

После 24 туров чемпионата России «Химки» набрали 17 баллов и располагаются на 15-м месте в турнирной таблице. Следующий поединок подмосковный коллектив проведет против «Сочи» на выезде в воскресенье, 30 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Неманья Главчич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.04.23 в 12:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.47 3.45 2.90
Видео
23.04.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2.80 3.50 2.50
Видео
23.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
2.40 3.55 2.90
Видео
23.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.22 3.55 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
10:32 · Россия. Премьер-лига
Петржела оценил игру Малкома в этом сезоне
09:51 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на дерби ЦСКА - «Локомотив»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Главчич: «После победы над «Торпедо» вера в спасение стала больше»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «Для меня этот сезон самый безумный за всю карьеру»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Главчич - о победе над «Торпедо»: «Это был матч за шесть очков»
08:51 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Зениту» будет очень сложно не выиграть чемпионат»
08:47 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев высказался о будущем в «Торпедо»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» - лучшее, что есть в российском футболе»
08:30 · Россия. Премьер-лига
Масалитин - о победе «Зенита»: «Мастерство бразильцев определило судьбу матча»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Гладилин оценил шансы «Динамо» финишировать в топ-3
08:13 · Россия. Премьер-лига
Мирзов высказался о своём будущем в «Химках»
08:01 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал точный прогноз на матч «Спартак» - «Краснодар»
07:46 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «У «Химок» появилась надежда на невылет»
07:41 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - «Ростов»
07:35 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Смолову нужно прибавлять, он не тащит»
Все новости
Рекомендуем