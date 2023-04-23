Главчич: «После победы над «Торпедо» вера в спасение стала больше»

Полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич рассказал о настрое команды после победы над столичным «Торпедо» (4:2) в рамках 24-го тура чемпионата России.

«После победы над «Торпедо» вера в спасение стала сильнее? Стала больше. Мы показали, что умеем играть в футбол. У нас еще шесть матчей, мы хотим выигрывать и остаться в РПЛ», - приводит слова Главчича издание «Спорт-Экспресс».

После 24 туров чемпионата России «Химки» набрали 17 баллов и располагаются на 15-м месте в турнирной таблице. Следующий поединок подмосковный коллектив проведет против «Сочи» на выезде в воскресенье, 30 апреля.