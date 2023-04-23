Мирзов: «Для меня этот сезон самый безумный за всю карьеру»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о нынешнем сезоне в составе подмосковного коллектива.

«Для меня этот сезон в «Химках» самый безумный за всю карьеру. Столько всего было! Я как-то сказал, что всё, что было в «Химках» - остаётся в «Химках». Это идеальное описание нынешнего сезона», - рассказал футболист в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что в матче 24-го тура чемпионата России «Химки» отпраздновали победу над «Торпедо» со счетом 4:2.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Мирзов провел 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.