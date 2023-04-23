Середняки «Ахмат» и «Сочи» пересекутся в 24-м туре Премьер-лиги. Команды не решают задач в концовке сезона, но при этом первые никому не уступают на протяжении четырех туров. У гостей проблем побольше, после ухода Курбана Бердыева новому наставнику нужно строить команду под себя, и там много работы. Кто сегодня будет сильнее, узнаем после 16:30, эфир на «Матч Премьер». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.
Ахмат - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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