Ахмат - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Середняки «Ахмат» и «Сочи» пересекутся в 24-м туре Премьер-лиги. Команды не решают задач в концовке сезона, но при этом первые никому не уступают на протяжении четырех туров. У гостей проблем побольше, после ухода Курбана Бердыева новому наставнику нужно строить команду под себя, и там много работы. Кто сегодня будет сильнее, узнаем после 16:30, эфир на «Матч Премьер». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.